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Son dakika haberleri! Tavşanlı'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberleri! Tavşanlı'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu ticareti yapan kişiler üzerinde takibi arttırdı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu ticareti yapan kişiler üzerinde takibi arttırdı.

Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ilçede uyuşturucu sattığı tespit edilen ve daha önce de birçok defa hakkında kullanmaktan ve ticaret yapmaktan suç kaydı bulunan E.G. isimli kişinin evine arama kararı ile operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalar sonucunda, 1 adet kuru sıkı, 2 adet uyuşturucu düzeneği, 2 adet uyuşturucu satışında ve tartımında kullanılan hassas terazi ve metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltı işlemlerinin ardından sevk edildiği Tavşanlı Adliye Mahkemesince tutuklanarak Tavşanlı T Tipi Cezaevine gönderildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Tavşanlı Hisarcık Kütahya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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