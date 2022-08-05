Son dakika haberleri... Tavşanlı'da trafik kazası: 5 yaralı Son dakika haberi: Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza, Tavşanlı Emet Karayolu 6. kilometresi Tepecik beldesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet C. (65) idaresindeki 43 UH 282 plakalı otomobil ile Sabit Ç., (71) idaresindeki 16 EF 268 plakalı otomobil Tepecik Beldesine dönüş yolundaki kavşakta çarpıştı. Kazada, her iki aracın sürücüsü ile araçlarda yolcu olarak bulunan Ümmü C. (56), Fehminaz Ç. (63) ve Kemal Ç. (76) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet hastanesine sevk edildi. Jandarma olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor. - KÜTAHYA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tavşanlı Kütahya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haberleri... Tavşanlı'da trafik kazası: 5 yaralı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.