Son dakika haberleri! Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı Son dakika haberi: Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Tavşanlı- Kütahya Karayolu 5'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sinan K. (43) idaresindeki 43 HT 363 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda şarampole uçtu. Kazada araç sürücüsü ve yolcu olarak bulunan Süleyman K. (65) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tavşanlı Kütahya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haberleri! Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.