Tatvan'da Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlandı

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde, Türk Polis Teşkilatının 177'nci kuruluş yıldönümü münasebetiyle çelenk sunma töreni düzenlendi.

Tatvan Kaymakamlığı bahçesinde düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından İlçe Emniyet Müdür yardımcısı Ercan Ergül günün anlam ve önemine yönelik bir konuşma yaptı. Konuşmasında emniyet mensuplarının gece gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeksizin yaptığı görevlerin millet nazarında paha biçilmez bir değerinin olduğunu ifade ederek, "Bu görevleri yerine getirirken hukukun üstünlüğünden, insan haklarına saygıdan taviz vermemeli. Suçların aydınlatılması ve maddi gerçeğin ortaya çıkması için gösterdiğimiz çabayı da devam ettirmeliyiz. Köklü bir tarih ve bu tarihe dayalı geleneği bulunan teşkilatının aynı zamanda günün şartlarına uygun değişim ve gelişim anlayışını benimsemiştir. Teşkilatımızın 177'nci kuruluş yıl dönümü vesilesiyle bir kez daha aziz şehitlerimizi rahmet, gazi ve emeklilerimizi minnetle anıyor, sizlere ve sevdiklerinize sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum" dedi.

Törene, Tatvan İlçe Emniyet Müdürü Kubilay Taşkın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer ve polis teşkilatı katıldı.