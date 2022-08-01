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Son dakika haberleri! Tarsus'ta çeşitli suçlardan aranan 25 kişi tutuklandı

Son dakika haberleri! Tarsus'ta çeşitli suçlardan aranan 25 kişi tutuklandı

Son dakika gelişmesine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde çeşitli suçlardan aranırken yakalanan 43 kişiden 25'i tutuklandı.

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Mersin'in Tarsus ilçesinde çeşitli suçlardan aranırken yakalanan 43 kişiden 25'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 günlük çalışmada birçok suçluyu yakaladı. Yapılan çalışmalarda 32 bin 901 GBT sorgusu yapan ekipler, çeşitli suçlardan aranan 43 şahsı yakalarken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 25'i tutukladı.

Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 25 operasyon gerçekleştirirken, 25 şahsı gözaltına altına aldı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda 15 tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, 142 fişek, 6 kesici alet, 13 çalıntı motosiklet, bisiklet ve elektrikli bisiklet, 138 gram uyuşturucu madde, 173 uyuşturucu hap, 28 kök kenevir bitkisi, 2 gümüş sikke, 3 bin 200 dolu makaron, 55 litre kaçak alkol ile 367 kilogram tütün ele geçirdi.

Faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik de çalışma yapan ekipler, 22 hırsızlık, 2 yağma ile 3 dolandırıcılık olayını aydınlattı.

Bu süreçte 5 bin 498 araç kontrol eden ekipler, 507 araca 493 bin 814 TL cezai işlem uyguladı, 47 araç ise trafikten men edildi. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Mersin Tarsus 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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