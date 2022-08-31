Son dakika haberleri | Tarlalarına kenevir eken şahıslara jandarma operasyonu 3. Sayfa Haberleri Son dakika haber... Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde tarlalarına kenevir eken 3 şüpheli jandarma operasyonuyla yakalandı. Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde tarlalarına kenevir eken 3 şüpheli jandarma operasyonuyla yakalandı. Tarlalarda yapılan aramalarda ise 253 kök kenevir ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri Hisareyn Mahallesi'nde bazı kişilerin tarlasında kenevir ekildiğine ilişkin çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde B.U., K.D.U. ve S.U. isimli şahısların tarlasında kenevir bulunduğu tespit edildi. Şüphelilerin tarlasına operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda ekili halde 253 kök kenevir ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı. - KOCAELİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Kenevir Kocaeli Gölcük 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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