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Tarlada başından silahla vurulmuş halde bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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- Tarlada başından silahla vurulmuş halde bulundu 45 yaşındaki şahıs hastanede yaşamını yitirdi: Polis şüpheli veya şüphelilerin peşine düştü Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tarlada başından silahla vurulan 45 yaşındaki İsa Altuntaş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

- Tarlada başından silahla vurulmuş halde bulundu

45 yaşındaki şahıs hastanede yaşamını yitirdi: Polis şüpheli veya şüphelilerin peşine düştü

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tarlada başından silahla vurulan 45 yaşındaki İsa Altuntaş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren şüpheli ve şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Seyfeler Mahallesi üzerinde bulunan bir tarlada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgeden silah sesini duyan çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerce 45 yaşındaki İsa Altuntaş'ı, kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. Silahla başından vurularak ağır yaralanan ve Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılan Altuntaş, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme gerçekleştirdi. Ekipler olayı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İhlas Haber Ajansı / Ali Yıldırım - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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