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Son dakika haberleri: Tarla yangını tedirgin etti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri: Tarla yangını tedirgin etti

Son dakika haberler: Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde başlayan tarla yangını görenleri tedirgin etti.

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde başlayan tarla yangını görenleri tedirgin etti.

Olay, akşam saatlerinde Muratlı-Büyükkarıştıran karayolu üzeri 5. kilometrede meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebeple başlayan tarla yangını, rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Yoldan geçen araç sürücülerinin yangını görmeleri üzerine durum itfaiyeye bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesi ile çevre tarlalara yayılmadan söndürüldü. Yangının kesin çıkış sebebi araştırılıyor. - TEKİRDAĞ

Son dakika haberleri: Tarla yangını tedirgin etti

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tekirdağ, 3. Sayfa, Haberler

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