Son dakika haberi | Fındık toplamaya giden ailelerin bulunduğu minibüs tırla çarpıştı: 14 yaralı - Haberler

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Son dakika haberi | Fındık toplamaya giden ailelerin bulunduğu minibüs tırla çarpıştı: 14 yaralı

Son dakika haberi: Fındık toplamaya giden ailelerin bulunduğu minibüs tırla çarpıştı: 14 yaralı İstanbul'dan Ordu'ya fındık toplamaya giden ailelerin bulunduğu minibüsün Samsun'da tıra arkadan çarptığı kazada 2'si ağır 14 kişi yaralandı.

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Fındık toplamaya giden ailelerin bulunduğu minibüs tırla çarpıştı: 14 yaralı

SAMSUN - İstanbul'dan Ordu'ya fındık toplamaya giden ailelerin bulunduğu minibüsün Samsun'da tıra arkadan çarptığı kazada 2'si ağır 14 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Samsun-Ordu karayolu Gelemen mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan fındık toplamak için Ordu'nun Akkuş ilçesine gidenleri taşıyan Halil Akbulat idaresindeki 34 BVH 083 plakalı minibüs, önünde seyir eden Ali İhsan Yüksel yönetimindeki 34 DYZ 801 çekici ve 34 KE 3347 dorse plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada, minibüs sürücüsü Halil Akbulat ile birlikte minibüste aralarında çocukların da bulunduğu toplam 14 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay - 3. Sayfa

İstanbul Ordu 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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