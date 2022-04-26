Son dakika haberleri! Talihsiz çifti traktör kazasında hayatını kaybetti

İZNİK, BURSA (İHA) - Bursa'nın İznik ilçesinde bir kişi traktörünün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın İznik ilçesinden Aydınlar Mahallesi istikametine seyir halindeki O.S. (46) idaresindeki 16 FAJ 24 plakalı traktör devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekipleri ve jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri talihsiz adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma kaza ile ilgili gerekli incelemeyi başlattı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa