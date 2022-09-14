Son dakika haber... Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın

Son dakika haberine göre Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin eksi 2. katındaki elektrik panosunda yangın çıktı.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin eksi 2. katındaki elektrik panosunda yangın çıktı. Yangının çıktığı kat ve üst katta bulunanlar dışarı çıkartıldı. Yangın kısa sürede söndürülürken, hastaneye tedbir amaçlı kimse alınmıyor.

Edinilen bilgiye göre, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin eksi 2. katındaki elektrik panosunda saat 11.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle o katta ve üst katta bulunanlar tahliye edildi. Yangına ilk müdahaleyi hastanedeki görevliler yaptı. Yangın söndürülürken, tedbir amaçlı olay yerine gelen itfaiye ekipleri çeşitli kontrollerde bulundu. Hastaneye girişler de durduruldu.

(Murat Horoz - İHA)