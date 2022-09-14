Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber... Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın

Son dakika haberine göre Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin eksi 2. katındaki elektrik panosunda yangın çıktı.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin eksi 2. katındaki elektrik panosunda yangın çıktı. Yangının çıktığı kat ve üst katta bulunanlar dışarı çıkartıldı. Yangın kısa sürede söndürülürken, hastaneye tedbir amaçlı kimse alınmıyor.

Edinilen bilgiye göre, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin eksi 2. katındaki elektrik panosunda saat 11.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle o katta ve üst katta bulunanlar tahliye edildi. Yangına ilk müdahaleyi hastanedeki görevliler yaptı. Yangın söndürülürken, tedbir amaçlı olay yerine gelen itfaiye ekipleri çeşitli kontrollerde bulundu. Hastaneye girişler de durduruldu.

(Murat Horoz - İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Taksim 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title