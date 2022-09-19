Son dakika haberleri... T1 Bağcılar - Kabataş tramvay seferlerinde kaza nedeniyle akşama yaşanıyor 3. Sayfa Haberleri Gelen son dakika haberlerine göre T1 Bağcılar - Kabataş tramvay seferlerinde kaza nedeniyle akşama yaşanıyor. T1 Bağcılar - Kabataş tramvay seferlerinde kaza nedeniyle akşama yaşanıyor. Bağcılar Güneştepe Tramvay Durağı önünde kaza yapan İETT otobüsü nedeniyle Bağcılar - Kabataş tramvay seferlerinde aksama yaşandı. T1 Kabataş - Bağcılar hattı seferleri Kabataş - Soğanlı istasyonu arasında yapılıyor. Soğanlı istasyonunda aktarma yapan vatandaşlara Bağcılar – Soğanlı istasyonları arasında İETT otobüsleri ücretsiz hizmet veriyor. Kaza yapan İETT otobüsünü tramvay yolundan kurtarma çalışmaları ise devam ediyor. Metro İstanbul sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızda kara yolu aracı kazası nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Soğanlı istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Bağcılar İETT 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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