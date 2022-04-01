Kontrolden çıkan minibüs site duvarına böyle daldı

ANKARA - Ankara'da sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği minibüs bir sitenin duvarına çarptı. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda bir kişi yaralandı.

Kaza, sabaha karşı Çankaya ilçesinde meydana geldi. Şehit Mustafa Doğan Caddesi girişindeki yokuşta sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği 06 BV 2377 plakalı araç yokuş aşağı savrulmaya başladı. Metrelerce savrulan araç, Sukarno Caddesi üzerinde bulunan bir sitenin duvarına çarptıktan sonra durabildi. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Can kaybının meydana gelmediği kazada araç sürücüsünün yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Kaza anı bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı.

"Çok büyük bir sesle duvara girdi"

Kazaya tanık olan çevre esnaflardan Mustafa Çalı, "Araç sürücüsü yukarı yoldan hakimiyetini kaybederek sabah saatlerinde çok büyük bir sesle duvara girdi. Ambulans geldi. Yaralıyı çıkartıp götürdüler. Gümbürtüyü duydum. Zannedersem bu araç kağıt toplayanlara ait. Kazanın ardından kalabalık oluştu. Biz çevre esnaf olarak hemen yaralının yanına gittik. Caddeden aşağıya doğru inerken hakimiyetini kaybediyor. Önce orta refüje girdi. Hızını alamayınca da karşı tarafa geçti. Yaralının durumunun pek ağır olduğunu sanmıyorum. Tanıdık değildi" şeklinde konuştu.