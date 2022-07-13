Son dakika haberleri: Sürücüler tartıştı, silahla aracı kurşunlarken suçüstü yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: Sürücüler tartıştı, silahla aracı kurşunlarken suçüstü yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri: Sürücüler tartıştı, silahla aracı kurşunlarken suçüstü yakalandı

Son dakika haberi: Diyarbakır'da iki sürücü arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü.

Diyarbakır'da iki sürücü arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Elinde silahıyla aracından çıkan bir şahıs, diğer sürücüyü kovaladı. Kovaladığı sürücüyü yakalayamayan kızgın şoför, kendi arabasından inen kadını cadde ortasında tokatladı, ardından kaçan sürücünün aracına kurşun yağdırdı. Aracı kurşuna dizen şahsı yoldan geçen polisler suçüstü yakaladı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, önceki gece Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Selahattin Eyyubi Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki sürücü arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Yol kenarında duran sürücülerden biri silahına davranınca diğer sürücü aracını bırakarak kaçtı, silahlı şahıs ise küfürler ederek tabancayla peşine düştü. Yakalayamayınca geri dönen şoför, kendi aracından inen kadını cadde ortasında tokatladı, ardından kaçan sürücünün aracına kurşun yağdırdı. O anda yoldan geçen polisler şahsı suçüstü yakaladı. Şahıs, gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olay neticesinde ölü ya da yaralı olmazken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı. Korku dolu o anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Diyarbakır 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title