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Son dakika haber... Sultangazi'de otomobil bagajında tehlikeli taşımacılık kamerada

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Son dakika 3. sayfa haberi... Sultangazi'de otomobil bagajında tehlikeli taşımacılık kameradaİSTANBUL İstanbul Sultangazi'de otomobilin bagajına yükleyip halat yardımıyla bağladığı yaklaşık 10 adet ahşap palet ile tehlikeli şekilde trafikte seyir eden sürücü cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sultangazi'de otomobil bagajında tehlikeli taşımacılık kamerada

İSTANBUL İstanbul Sultangazi'de otomobilin bagajına yükleyip halat yardımıyla bağladığı yaklaşık 10 adet ahşap palet ile tehlikeli şekilde trafikte seyir eden sürücü cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay dün öğle saatlerinde Sultangazi TEM Otoyolu bağlantı kavşağı Edirne istikametinde meydana geldi. Trafiği ve diğer sürücülerin hayatını tehlikeye düşürecek şekilde aracın bagajına yüklediği ahşap paletler ile yolculuk yapan sürücünün umursamazlığı dikkat çekerken olay anı ise başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

İhlas Haber Ajansı / Hasan Tik - 3. Sayfa

Sultangazi İstanbul 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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