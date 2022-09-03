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Sultangazi'de binanın çatı katında yangın

3. Sayfa Haberleri

Sultangazi'de binanın çatı katında yangın -Sultangazi'de binanın çatısı alev aldı, gökyüzü dumanla siyaha büründü Sultangazi'de bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Sultangazi'de binanın çatı katında yangın

- Sultangazi'de binanın çatısı alev aldı, gökyüzü dumanla siyaha büründü

İSTANBUL - Sultangazi'de bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatı kısa sürede alevlere teslim olurken yoğun duman gökyüzünü siyaha bürüdü.

Yangın, bugün saat 15.30 sıralarında Sultangazi Cumhuriyet Mahallesi Bosnaçeşmesi Caddesi'nde bulunan bir sitenin çatı katında çıktı. Henüz sebebi tespit edilemeyen yangın kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Çatı katından yükselen alevler gökyüzünü kapladı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken çok sayıda vatandaşın da izlediği görüldü. Ekiplerin yangına müdahale anı ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - 3. Sayfa

Sultangazi İtfaiye 3. Sayfa Haberler

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