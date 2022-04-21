Son dakika haberleri... Sultanbeyli'de aşırı yük dolu olan kamyonetin tehlikeli yolculuğu kamerada

- Sultanbeyli'de aşırı yük dolu olan kamyonetin tehlikeli yolculuğu kamerada

Aşırı yüklü kamyonet trafikte güçlükle ilerledi

İSTANBUL - Sultanbeyli'de kasasında aşırı yükle ilerleyen kamyonet kazaya davetiye çıkarttı. Trafikte sürücüler ve sürücülerin şaşkın bakışlarla izlediği kamyonetin kasasındaki geri dönüşüm malzemelerinin yanlardan sarkarak güçlükle ilerlediği o anlar bir vatandaşın cep telefonu kameralarına böyle yansıdı.

Sancaktepe'den yan yol üzerinden Sultanbeyli'ne doğru seyir halinde olan kamyonet sürücüsünün kasasına aşırı yüklediği geri dönüşüm malzemeleri adeta kazaya davetiye çıkarttı. Kasadaki malzemelerin rüzgar nedeniyle de her an devrilecek gibi durması ve malzemelerin kamyonetin yan tarafına doğru sarkması trafikteki diğer sürücülerin panik olmasına neden olurken, kamyonet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.