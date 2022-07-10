Son dakika haberleri | Sri Lanka'da Başbakan Wickremesinghe'nin evini ateşe veren 3 kişiye gözaltı - Haberler

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Son dakika haberleri | Sri Lanka'da Başbakan Wickremesinghe'nin evini ateşe veren 3 kişiye gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri | Sri Lanka'da Başbakan Wickremesinghe'nin evini ateşe veren 3 kişiye gözaltı

Son dakika haberine göre Sri Lanka'da protestolar sırasında Başbakan Ranil Wickremesinghe'nin evini ateşe veren 3 kişi gözaltına alındı.

Sri Lanka'da protestolar sırasında Başbakan Ranil Wickremesinghe'nin evini ateşe veren 3 kişi gözaltına alındı.

Sri Lanka'da yönetim krizi sürerken, polis protestolar sırasında Başbakan Ranil Wickremesinghe'nin özel konutunu ateşe veren 3 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Polis, gözaltına alınanlar arasında 19 yaşında bir Mount Lavinia sakini ile 24 ve 28 yaşlarında iki Galle sakininin olduğunu söyledi. Yetkililer diğer zanlılarında yakalanması için ek soruşturma yürütüldüğünü belirtti.

Sri Lanka'da son durum

Sri Lanka Parlamento Başkanı Mahinda Yapa Abeywardena, öfkeli protestocular tarafından Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın başkanlık konutunun basılmasının ve Başbakan Ranil Wickremesinghe'nin evinin ateşe verilmesinin ardından Rajapaksa'nın Çarşamba günü istifa edeceğini duyurmuştu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başbakan Wickremesinghe ise, "Tüm vatandaşların güvenliği dahil olmak üzere, hükümetin sürekliliğini sağlamak için parti liderlerinin bütün partilerin katılımıyla kurulacak bir hükümet konusundaki tavsiyesini kabul ediyorum. Bunu kolaylaştırmak için de istifa edeceğim" demişti. - COLOMBO

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sri Lanka 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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