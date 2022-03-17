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Son dakika haberleri... Sosyal medyadan kaçak içki satan 2 kişi gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri... Sosyal medyadan kaçak içki satan 2 kişi gözaltına alındı

Son dakika 3. sayfa haberi... Nevşehir'de polis ekiplerince yapılan kaçak içki operasyonunda iki kişi gözaltına alındı.

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir'de polis ekiplerince yapılan kaçak içki operasyonunda iki kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, alkol kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda; piyasada ve sosyal medya üzerinden kaçak alkol satışı yaptığı tespit edilen, Y.T. ve H.A.'nın ikametlerinde arama yaptı. Yapılan aramada 1 litrelik 33 şişe viski ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet Etmekten suçlarından adli işlem başlatıldı. - NEVŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kaçak İçki, Nevşehir, Medya, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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