Son işlerinde yakayı ele veren 2 sevgili, linç edilmekten son anda kurtuldu

Adana'da aralarında apartmanlardan ayakkabı çalan sevgililerin de olduğu 8 hırsız tutuklandı. Son hırsızlık girişimlerinde ev sahibine yakalanan 2 sevgili, çığlıklar üzerine toplanan mahallelinin elinden zor kurtuldu.

Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki 2 ayrı apartmanda meydana gelen olayda; Emrah Y. ile sevgilisi Derya D., apartmanlara girip kapı önlerine bırakılan ayakkabıları çaldı. Derya D., çaldığı ayakkabıları tişörtünün içine gizlerken, Emrah Y. ise poşetlere koydu. Şüpheliler, daha sonra bölgeden uzaklaştı. Bu anlar ise apartmanların güvenlik kamerasına yansıdı.

MAHALLELİDEN LİNÇ GİRİŞİMİ

Görüntülerin haberleştirilmesinin ardından, 2 şüpheli bu kez önceki gün gece saatlerinde Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki eve girmeye çalışırken ev sahibine yakalandı. Ev sahibinin bağırması ile gelen mahalleli ise şüphelilere linç girişiminde bulundu.

ERKEK ARKADAŞINA KENDİSİNİ SİPER ETTİ

Bu sırada Derya D.'nin sevgilisine kendisini siper ettiği görüldü. Bu anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı. İhbarla adrese gelen Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri gözaltına alıp, emniyete götürdü. Şüpheliler, emniyetteki sorgularında suçlarını itiraf etti.

TUTUKLANDILAR

Öte yandan ekipler, Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde ev ve iş yerlerinden bisiklet, inşaat malzemesi, kablo ve cep telefonu çaldıkları belirlenen 6 şüpheliyi de adreslerine yapılan baskında yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Derya D. ile Emrah Y.'nin de aralarında olduğu 8 şüpheli tutuklandı.