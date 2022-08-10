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Son dakika haberleri... Söke'de yangın: 2 kişi hastaneye kaldırıldı

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Son dakika haberleri... Söke'de yangın: 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberleri... Aydın'ın Söke ilçesinde yerleşim yerlerine yakınındaki otluk alanda çıkan yangın çıkarken, dumandan etkilenen 2 kişi de hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Söke ilçesinde yerleşim yerlerine yakınındaki otluk alanda çıkan yangın çıkarken, dumandan etkilenen 2 kişi de hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Fevzipaşa Mahallesi'nde bulunan otluk alanda akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yerleşim yerlerinin yakınında bulunan otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Rüzgarın da etkisi ile büyüyen yangına mahalle halkı kendi imkanları ile müdahale etti. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı. Yangına müdahale eden 2 kişi dumandan etkilenerek ambulansla hastaneye kalırken, ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Aydın 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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