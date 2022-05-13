Son dakika haberleri | Söke'de trafik kazası: 1 yaralı

KUŞADASI, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, Söke- Kuşadası yolu üzeri Yamaç Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Söke'den Kuşadası istikametine seyir halinde olan Bülent K. Kontrolündeki 09 F 8433 plakalı ticari araç, aynı istikamette sağ şeritte seyir halinde olan Serkan B. Kontrolündeki 09 JN 590 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle alev alan araç korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Kazada 09 F 8433 plakalı araçta yolcu konumunda bulunan Adalet K. Yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sıkıştığı yerden kurtarılarak ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa