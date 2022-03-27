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Son dakika haberleri: Sokak ortasında silahla vuruldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri: Sokak ortasında silahla vuruldu

Son dakika 3. sayfa haberine göre Kocaeli'de bir kişi, sokak ortasında tabancayla her iki bacağından vurularak yaralandı.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de bir kişi, sokak ortasında tabancayla her iki bacağından vurularak yaralandı.

Olay, İzmit ilçesine bağlı Terzibayırı Mahallesi Dileğim Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı Adem Ö., kimliği tespit edilemeyen biri tarafından tabancayla vuruldu. Adem Ö., tabancadan çıkan mermilerin her iki bacağına da isabet etmesiyle yaralanırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı Adem Ö.'yü kanlar içinde gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adem Ö., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - KOCAELİ

Son dakika haberleri: Sokak ortasında silahla vuruldu

Son dakika haberleri: Sokak ortasında silahla vuruldu

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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