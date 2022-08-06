Son dakika haberleri... Sokak ortasında kalbinden bıçaklanarak öldürülen gencin katil zanlısı yakalandı Gelen son dakika haberine göre İstanbul Çağlayan'da askere gidecek olan 20 yaşındaki Hasancan Bayırtı'yı evinin bulunduğu sokakta kalbinden ve sırtından bıçaklayarak öldüren Ferhat M. isimli şahıs, Edirne'den kaçak yollarla ülke dışına çıkmaya çalıştığı sırada yakalandı. İstanbul Çağlayan'da askere gidecek olan 20 yaşındaki Hasancan Bayırtı'yı evinin bulunduğu sokakta kalbinden ve sırtından bıçaklayarak öldüren Ferhat M. isimli şahıs, Edirne'den kaçak yollarla ülke dışına çıkmaya çalıştığı sırada yakalandı. Olay, 25.07.2022 günü saat 23.00 sıralarında İstanbul Çağlayan'da meydana gelmişti. Askere gidecek olan 20 yaşındaki Hasancan Bayırtı, evinin bulunduğu sokak ortasında çıkan kavgada kalbinden ve sırtından bıçaklanarak şüpheli Ferhat M. isimli şahıs tarafından öldürülmüştü. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları neticesinde şüpheli Ferhat M. isimli şahıs Edirne ili Uzunköprü ilçesinde kaçak yollarla ülke dışına çıkmaya çalıştığı sırada Cinayet Büro ekiplerince yakalandı. Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Togo Cumhuriyeti Çağlayan İstanbul Edirne 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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