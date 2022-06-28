Sokak ortasındaki kavgada kafasında böyle sopa kırıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sokak ortasındaki kavgada kafasında böyle sopa kırıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Sokak ortasındaki kavgada kafasında böyle sopa kırıldı Mersin'de bir kişi sokak ortasında henüz bilinmeyen bir nedenle kafasında sopa kırılarak darp edildi, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sokak ortasındaki kavgada kafasında böyle sopa kırıldı

MERSİN - Mersin'de bir kişi sokak ortasında henüz bilinmeyen bir nedenle kafasında sopa kırılarak darp edildi, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Erdemli ilçesine bağlı Türbe Mahallesi Hutbe Taşı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerine henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı bir kişi, iki kişi tarafından darp edildi. Kafasında süpürge sapı kırılan ardından tekme ve yumrukla darp edilen şahıs yaralandı. Darp eden şahıslar, yakınlarının müdahalesiyle bölgeden uzaklaşırken vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı şahsı ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırdı. Polis ise henüz neden olduğu belli olmayan olayla ilgili soruşturma başlattı.

Öteyandan darp anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı / Halil İbrahim Varlı - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title