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Sokak düğününde havaya ateş eden maganda gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sokak düğününde havaya ateş eden maganda gözaltına alındı Kaçmaya çalıştı, yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı Şahsın gözaltına alınma anları cep telefonu kamerasına yansıdı Gaziantep'te yapılan bir sokak düğününde havaya ateş eden şahıs, bölgede bulunan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Sokak düğününde havaya ateş eden maganda gözaltına alındı

Kaçmaya çalıştı, yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı

Şahsın gözaltına alınma anları cep telefonu kamerasına yansıdı

GAZİANTEP - Gaziantep'te yapılan bir sokak düğününde havaya ateş eden şahıs, bölgede bulunan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şahsın polis ekiplerinden kaçmaya çalışması ve yaşanan kovalamaca sonucu yakalanması ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, bayramın dördüncü günü Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi 8 Şubat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede yapılan sokak düğününe katılan bir şahıs, düğün esnasında tabanca ile havaya defalarca ateş etti. Büyük korku ve panik anlarının yaşandığı olayı fark eden bölgedeki polis ekipleri, düğün magandasına anında müdahale ederek gözaltına aldı.

Kaçmaya çalıştı, yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı

Düğün magandasının gözaltına alınma anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, havaya ateş eden şahsın polis ekiplerinden kaçmaya çalışması ve yaşanan kovalamaca sonucu yakalanması yer aldı. Yakalanan düğün magandası, polis aracına bindirilerek gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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