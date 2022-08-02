Son dakika haberleri... Sivas'ta otomobil dere yatağına uçtu: 3 yaralı - Haberler

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Son dakika haberleri... Sivas'ta otomobil dere yatağına uçtu: 3 yaralı

Son dakika haberleri... Sivas'ta otomobil dere yatağına uçtu: 3 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Sivas'ın Gürün ilçesinde otomobilin dere yatağına uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

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Sivas'ın Gürün ilçesinde otomobilin dere yatağına uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza D-300 karayolu Gürün ilçesi Bahçeci mevkiinde meydana geldi. Gürün istikametinden Malatya istikametine gitmekte olan E.S. idaresindeki DDEM 2002 plakalı Volkswagen marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak dere yatağına uçtu. Kazada sürücü ile araç içerisinde bulunan M.H.S. ve S.S.S, yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gürün İlçe Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Gürün Sivas 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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