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Son dakika haberleri... Sivas'ta narkotik operasyonları hız kesmeden devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri... Sivas'ta narkotik operasyonları hız kesmeden devam ediyor

Son dakika haber... Sivas'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda çeşitli uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirilirken 34 şahıs hakkında işlem yapıldı.

SİVAS (İHA) - Sivas'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda çeşitli uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirilirken 34 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Sivas'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik olarak uygulama ve operasyonlar gerçekleştirildi. Son 14 gün içerisinde yapılan çalışmalarda 24.54 gram metamfetamin, 11.19 gram esrar, 4.47 gram sentetik bonzai, 30 adet sentetik ecza hap, 11 adet ecstasy, 0.94 gram hint keneviri tohumu, 2 adet narkotik madde kullanma aparatı, 1 adet tabanca ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Çalışmalarda 34 şahıs hakkında işlem yapılırken 7 şahıs çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - SİVAS

Son dakika haberleri... Sivas'ta narkotik operasyonları hız kesmeden devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu, Narkotik, Polis, Sivas, 3. Sayfa, Haberler

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