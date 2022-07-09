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Son dakika haberleri! Site bahçesinde saksağanların yılana saldırdığı anlar kameraya yansıdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Son dakika haberleri! Site bahçesinde saksağanların yılana saldırdığı anlar kameraya yansıdı

Son dakika haber: Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir sitenin bahçesinde saksağanların yılana saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir sitenin bahçesinde saksağanların yılana saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Gölbaşı ilçesindeki bir sitenin bahçesinde yılan gören bir vatandaş bu anları cep telefonuyla görüntülerken, bu sırada saksağanlar yılana saldırdı. Yılan son anda kaçarken, yaşanan bu anlar cep telefonuyla kaydedildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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