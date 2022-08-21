Son dakika haber: Şişli'de arbede sırasında hayatını kaybeden şehidin cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberi: Şişli'de arbede sırasında hayatını kaybeden şehidin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı Şişli'de düğün sahipleri arasındaki arbedeye müdahale sırasında fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Bekçi Oltan Koca'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Şişli'de arbede sırasında hayatını kaybeden şehidin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı İSTANBUL - Şişli'de düğün sahipleri arasındaki arbedeye müdahale sırasında fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Bekçi Oltan Koca'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Şişli'de dün gece düğün sahipleri arasındaki arbedeye müdahale sırasında aldığı darbeler ve havaya sıkılan biber gazından etkilenerek fenalaşan bekçi Oltan Koca, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. 2 çocuk babası şehit Oltan Koca'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Şehit Oltan Koca'nın cenazesi, sabah saatlerinde ailesi ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Şehit Oltan Koca'nın cenazesi saat 14.00'te İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde düzenlenecek olan uğurlama töreni sonrasında memleketi Gümüşhane'ye uğurlanacak. Şehit Oltan Koca, Gümüşhane'nin Kürtün ilçesindeki Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrasında Taşlıca Köyü İkibaca Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hacer İnci Adli Tıp Kurumu Şişli 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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