Son dakika haberleri... Sırp suç örgütü liderinin öldürülmesiyle ilgili 1 tutuklama daha 3. Sayfa Haberleri Son dakika 3. sayfa haberi: Sırp suç örgütü liderinin öldürülmesiyle ilgili 1 tutuklama daha Çete lideri Juvon Vukotiç'in uğradığı silahlı saldırı sonucu ölümüyle ilgili yakalanan 12 şüpheliden 11'i tutuklandı Ülkesinde kırmızı bültenle aranırken İstanbul'da uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Sırbistan'ın önde... Sırp suç örgütü liderinin öldürülmesiyle ilgili 1 tutuklama daha Çete lideri Juvon Vukotiç'in uğradığı silahlı saldırı sonucu ölümüyle ilgili yakalanan 12 şüpheliden 11'i tutuklandı İSTANBUL - Ülkesinde kırmızı bültenle aranırken İstanbul'da uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Sırbistan'ın önde gelen organize suç örgütlerinden 'Skaljari' çetesinin lideri Jovica Vukotiç cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada 1 şüpheli daha tutuklandı. Ülkesinde kırmızı bültenle aranırken Sırbistan'ın önde gelen organize yeraltı örgütlerinden 'Skaljari' çetesinin lideri Jovica Vukotiç, 8 Eylül akşamında İstanbul'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. 19 Eylül'de İstanbul merkezli 5 ilde yapılan seri operasyonlarda yakalanan ve adli makamlara sevk edilen 12 şüphelinin 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmış, bugün gerçekleştirilen operasyonda 1 kişi daha yakalanmıştı. Sorgusu tamamlanan şüpheli şahıs çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sadık Kahraman Sırbistan İstanbul 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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