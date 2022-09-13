Son dakika haberleri... Şırnak'ta terör operasyonu: 5 gözaltı

Edinilen son dakika haberine göre Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlar sonucunda 5 kişi gözaltına alındı.

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlar sonucunda 5 kişi gözaltına alındı.

Terörle mücadele çerçevesinde Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından Şırnak İl merkezi ve ilçelerinde terör örgütlerine yönelik operasyon başlattı. Operasyonlarda toplam 5 şüpheli gözaltına alındı, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 şüpheli serbest bırakıldı. 1 şüpheli ilgili il ve birimlere teslim edildi. - ŞIRNAK