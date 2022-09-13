Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Şırnak'ta terör operasyonu: 5 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberleri... Şırnak'ta terör operasyonu: 5 gözaltı

Edinilen son dakika haberine göre Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlar sonucunda 5 kişi gözaltına alındı.

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlar sonucunda 5 kişi gözaltına alındı.

Terörle mücadele çerçevesinde Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından Şırnak İl merkezi ve ilçelerinde terör örgütlerine yönelik operasyon başlattı. Operasyonlarda toplam 5 şüpheli gözaltına alındı, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 şüpheli serbest bırakıldı. 1 şüpheli ilgili il ve birimlere teslim edildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Şırnak 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title