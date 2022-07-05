Son dakika haberleri! Şırnak'ta maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti - Haberler

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Son dakika haberleri! Şırnak'ta maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri! Şırnak'ta maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Son dakika gelişmesine göre Şırnak'ın Dağkonak köyü Cudi Dağı eteğindeki maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti.

Şırnak'ın Dağkonak köyü Cudi Dağı eteğindeki maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti.

Dağkonak köyünde özel bir firmaya ait kömür madeninde sabah saat 08.00 sıralarında göçük meydana geldi. Bu sırada kömür madeninde operatör olarak çalışan Hekim Ercan, göçük altında kaldı. Madende çalışan işçiler göçüğü fark ederek jandarma, AFAD ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Maden işçilerinin yardımıyla göçük altından çıkarılarak Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılan Ercan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Ercan'ın cenazesi, otopsinin ardından toprağa verilecek. - ŞIRNAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cudi Dağı Şırnak Maden 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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