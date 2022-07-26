Son dakika haberleri | Sinop'ta yasa dışı kenevir yetiştirmeye 3 gözaltı - Haberler

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Son dakika haberleri | Sinop'ta yasa dışı kenevir yetiştirmeye 3 gözaltı

Son dakika haberleri | Sinop'ta yasa dışı kenevir yetiştirmeye 3 gözaltı

Son dakika haberler: Sinop'ta bir köyde çok miktarda kök ekilmiş yasadışı kenevir bitkisi ele geçirildi, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sinop'ta bir köyde çok miktarda kök ekilmiş yasadışı kenevir bitkisi ele geçirildi, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı, kent merkezine bağlı Kozcuğaz köyünde yasadışı kenevir ekimi yaptığı tespit edilen bir şahsın evi ve çevresine baskın düzenledi. Aramalarda çok miktarda kök ekilmiş kenevir bitkisi ile kubar esrar ele geçirildi. Ayrıca şahsın evinde ruhsatsız av tüfeği ile tabanca mühimmatına el koyuldu. Olayla ilgili 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kenevir Sinop 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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