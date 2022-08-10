Son dakika haberleri... Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 63 kök kenevir ele geçirildi Son dakika gelişmesine göre Sinop'un Ayancık ilçesinde uyuşturucu imal ettiği tespit edilen 1 kişi 63 kök kenevirle yakalandı. Sinop'un Ayancık ilçesinde uyuşturucu imal ettiği tespit edilen 1 kişi 63 kök kenevirle yakalandı. Sinop İl Jandarma Komutanlığı tarafından Ayancık ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli şahsın tarlasına baskın düzenlendi. Operasyonda 63 kök kenevir bitkisi, 2 gram kubar esrar ve uyuşturucu madde kullanma aparatları ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınarak hakkında adli işlemler başlatıldı. - SİNOP İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kenevir Ayancık Sinop 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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