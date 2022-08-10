Haber : Son dakika haberleri... Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 63 kök kenevir ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 63 kök kenevir ele geçirildi

 - Güncelleme:
Son dakika haberleri... Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 63 kök kenevir ele geçirildi

Son dakika gelişmesine göre Sinop'un Ayancık ilçesinde uyuşturucu imal ettiği tespit edilen 1 kişi 63 kök kenevirle yakalandı.

Sinop'un Ayancık ilçesinde uyuşturucu imal ettiği tespit edilen 1 kişi 63 kök kenevirle yakalandı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı tarafından Ayancık ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli şahsın tarlasına baskın düzenlendi. Operasyonda 63 kök kenevir bitkisi, 2 gram kubar esrar ve uyuşturucu madde kullanma aparatları ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınarak hakkında adli işlemler başlatıldı. - SİNOP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kenevir Ayancık Sinop 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title