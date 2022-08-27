Son dakika haberleri... Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı 3. Sayfa Haberleri Gelen son dakika haberine göre Sinop ve Boyabat'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda ekili kenevir ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. Sinop ve Boyabat'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda ekili kenevir ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından merkez ve Boyabat ilçeleri köylerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik tespit edilen tarlalara baskın düzenlendi. Yapılan incelemelerde ekili halde 39 kök kenevir bitkisi, 2 kök skunk bitkisi, 1 adet sentetik hap, 5 gram kubar esrar, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ile 50 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatıldı. - SİNOP Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Boyabat Kenevir Sinop 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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