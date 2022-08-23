Son dakika haberleri... Sinop'ta kaza: 2 yaralı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberi... Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Erfelek- Sinop karayolu Uzungürgen mevkiinde 21.00 saatlerinde meydana geldi. Seyir halinde olan 06 DC 9167 plakalı araç sahibi Ziyattin Ö. direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağ tarafında bulunan şarampole girdi. Kaza sonucu sürücü Ziyattin Ö. ve yanında bulunan eşi yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - SİNOP Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Erfelek Sinop 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haberleri... Sinop'ta kaza: 2 yaralı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.