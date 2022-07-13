Son dakika haberleri! Sınır kavgası yüzünden akrabasını öldürmüştü, yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Sınır kavgası yüzünden akrabasını öldürmüştü, yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri! Sınır kavgası yüzünden akrabasını öldürmüştü, yakalandı

Gelen son dakika haberlerine göre Sakarya'da sınır meselesi sebebiyle çıkan kavgada akrabasını öldüren şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Sakarya'da sınır meselesi sebebiyle çıkan kavgada akrabasını öldüren şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Olay, dün Akyazı ilçesi Yörükyeri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Refik Kul (52) ile akrabası C.K. (50) arasında sınır meselesinden dolayı çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada C.K., yanında bulunan silahla akrabası Refik Kul'a ateş etti. Mermilerin isabet ettiği Kul, kanlar içinde yerde kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen Kul, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Akrabasını vurduktan sonra olay yerinden kaçan C.K. ise jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin, tamamlanan işlemleri sonrasında adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title