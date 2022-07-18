Son dakika haberleri! Silifke'de çalılık yangını büyümeden söndürüldü Gelen son dakika haberine göre Silifke'de çalılık yangını büyümeden söndürüldü Mersin'in Silifke ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın, mahalleliyi sokağa döktü, alevler evleri teğet geçti. Silifke'de çalılık yangını büyümeden söndürüldü MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın, mahalleliyi sokağa döktü, alevler evleri teğet geçti. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, Pazarkaşı Mahallesi'nde çalılık alanda henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Silifke Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler ve 1 yangın söndürme helikopterinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı. Mahalle halkını sokağa döken yangında soğutma çalışmaları sürdürülüyor. Yaklaşık 3 dönüm alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor. İhlas Haber Ajansı / Murat Şengi - 3. Sayfa Mersin 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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