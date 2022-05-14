Son dakika haberleri... Silahlı ve tekme tokatlı kavga kamerada - Haberler

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Son dakika haberleri... Silahlı ve tekme tokatlı kavga kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bir son dakika haberine göre Silahlı ve tekme tokatlı kavga kamerada Bursa'da 2 kişi arasında silahın çekildiği kavga kameraya yansıdı.

Silahlı ve tekme tokatlı kavga kamerada

BURSA - Bursa'da 2 kişi arasında silahın çekildiği kavga kameraya yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Yol ortasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken taraflar birbirlerine tekme ve tokatlarla vurmaya başladı. Taraflardan biri yanında getirdiği silahı çıkardı.

O sıra silahı gören vatandaşların yürekleri ağza gelirken, o anlar anbean cep telefon kamerasına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı / Ali Kamur - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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