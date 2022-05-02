Son dakika haberleri! Silahlı saldırıda yaralanan genç hayatını kaybetti

Samsun'da kavga ettiği ettiği şahsın saldırısına uğrayarak ağır yaralanan genç tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'ndeki bir çay bahçesi önünde 30 Nisan'da saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında 1 gün önce kavga çıkan Batuhan Ş.B.'nin (21) silahlı saldırısına uğrayan 21 yaşındaki Alihan Kıllı ağır yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı genç ameliyata alındı. Silahlı saldırıyı düzenleyen Batuhan Ş.B. kaçtı. Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Alihan Kıllı yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa