Köylüler tarafından yaralı bulunan yabani dağ keçisi tedavi altına alındı

Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Ormanbağı köyünde köylüler tarafından sırt ve karın bölgesinden yaralı halde bulunan yabani dağ keçisi yetkililere teslim edilerek tedavi altına alındı.

Vatandaşlar tarafından haber verilmesi üzerine Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Bölgeye giden ekipler, yaralı yabani dağ keçisinin sırt ve karın bölgesinden vahşi bir hayvan tarafından yaralandığını tespit etti. Ekipler, dağ keçisini Siirt Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine götürerek tedavi altına alınmasını sağladı. Yabani dağ keçisinin tedavi ve rehabilitasyonu tamamlanmasının ardından tekrardan doğaya salacakları öğrenildi. - SİİRT

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa