Siirt'te üzerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli yakalandı - Haberler

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Siirt'te üzerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Siirt'te üzerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli yakalandı

Siirt kent merkezinde gerçekleştirilen üst aramalarında, uyuşturucu madde ele geçirilen 2 şahıs gözaltına alındı.

Siirt kent merkezinde gerçekleştirilen üst aramalarında, uyuşturucu madde ele geçirilen 2 şahıs gözaltına alındı.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, çalışmaları kapsamında, Karakol Mahallesi'nde durdurdukları S.K.'nin üst aramasında alüminyum folyoya sarılı bir miktar sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirdi. Bahçelievler Mahallesi'nde de M.Ş.E.'nin üst aramasında 8,5 gram esrar bulundu. S.K. ve M.Ş.E. ekipler tarafından gözaltına alındı.

Şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor. - SİİRT

Siirt'te üzerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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