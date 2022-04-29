Son dakika haberleri: Siirt'te köylüler arasında silahlı kavga: 3 yaralı - Haberler

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Son dakika haberleri: Siirt'te köylüler arasında silahlı kavga: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri: Siirt'te köylüler arasında silahlı kavga: 3 yaralı

Son dakika haberleri: Siirt Merkeze bağlı Kalender köyünde iki gurup arasında çıkan silahlı kavga da 3 kişi yaralandı.

SİİRT (İHA) - Siirt Merkeze bağlı Kalender köyünde iki gurup arasında çıkan silahlı kavga da 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, merkeze bağlı Kalendar köyünde koyun otlatma yüzünden iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken, jandarma ekipleri inceleme başlattı. - SİİRT

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma, kavga, Siirt, 3. Sayfa, Haberler

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