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Son dakika haberleri! Siirt'te kasten öldürme suçundan aranan hükümlü yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri! Siirt'te kasten öldürme suçundan aranan hükümlü yakalandı

Gelen son dakika haberlerine göre Siirt'in Şirvan ilçesinde devriye görevi yapan ekiplerce şüphe üzerine durdurulan şahsın GBT sorgulamasında kasten öldürme suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Siirt'in Şirvan ilçesinde devriye görevi yapan ekiplerce şüphe üzerine durdurulan şahsın GBT sorgulamasında kasten öldürme suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, asayiş olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtildi. Açıklamada, "Çalışmalar çerçevesinde, Şirvan İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince ifa edilen devriye görevi esnasında Siirt İlamat ve İnfaz Bürosunca-kasten öldürme suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan A.A isimli şahıs yakalanarak gerekli tahkikat için 10 Nisan Polis Merkezi Amirliğimize getirilmiştir" denildi. - SİİRT

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Genel Bilgi Tarama, Hisarcık, Şirvan, Siirt, 3. Sayfa, Haberler

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