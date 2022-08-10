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Son dakika haberleri... Siirt'te araç köprüden uçtu, sürücü kazayı yara almadan atlattı

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Son dakika haberleri... Siirt'te araç köprüden uçtu, sürücü kazayı yara almadan atlattı

Son dakika haberi... Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç köprüden uçtu, sürücü ise kazayı yara almadan atlattı.

Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç köprüden uçtu, sürücü ise kazayı yara almadan atlattı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Baykan ilçesi karayolunda meydana geldi. 34 EJJ 234 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Destumi Köprüsü'nden uçtu. Sürücünün yara almadan atlattığı kazada, otomobil, çekici yardımıyla düştüğü yerden çıkarıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger Siirt 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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