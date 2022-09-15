Son dakika haberleri! Siber dolandırıcılar tutuklandı

Son dakika haberlerine göre Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen siber suçlara yönelik soruşturma çerçevesinde sahte siteler üzerinden sahte araç kiralama ve sahte otel rezervasyon yaparak nitelikli dolandırıcılık yapan 2 kişi tutuklandı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen siber suçlara yönelik soruşturma çerçevesinde sahte siteler üzerinden sahte araç kiralama ve sahte otel rezervasyon yaparak nitelikli dolandırıcılık yapan 2 kişi tutuklandı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, O.B. ve B.M. isimli şüphelilerin sahte-benzer araç kiralama ve otel siteleri vasıtasıyla, telefon numarası veya Whatsapp üzerinden vatandaşlarla iletişime geçerek, araç kiralama/konaklama rezervasyon bahaneleri ile vatandaşlardan para havalesi alarak nitelikli dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

O.B. ve B.M. isimli 2 şüpheli, Uşak ve İzmir illerindeki adreslerinde düzenlenen operasyon sonucu yakalanarak Muğla İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki ifade ve işlemleri ardından sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA