Seyir halindeyken yangın çıkan tır bariyerlere çarptı 3. Sayfa Haberleri Seyir halindeyken yangın çıkan tır bariyerlere çarptı Bursa'nın İnegöl ilçesinde karayolu üzerinde seyir halindeyken yangın çıkan tır, bariyerlere çarptı. Seyir halindeyken yangın çıkan tır bariyerlere çarptı BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde karayolu üzerinde seyir halindeyken yangın çıkan tır, bariyerlere çarptı. Şans eseri yaralanan olmadı, araç kullanılmaz hale geldi. Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri Mezit-4 mevkiinde meydana geldi. İnegöl'den Bozüyük istikametine seyir halinde olan sürücü Salih Bozkurtyönetimindeki 63 TG 009 plakalı tırın motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. O sırada sürücüsünün kontrolünden çıkan tırın, bariyerlere çarparak durabildi. Kazanın ardından yangın büyüdü. Sürücü zorlukla araçtan çıkarak kurtuldu. Alev alev yanan tırıı görenler durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdi. Olay yerine itfaiye, polis, Jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek 1 saatte söndürdüler. Yangın sonucu araç kullanılmaz hale geldi. Kapanan karayolu, aracın çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan Tragger İnegöl Bursa 3. Sayfa Haberler

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