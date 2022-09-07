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Seyir halindeki tıra arkadan çarptı: 2 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Seyir halindeki tıra arkadan çarptı: 2 yaralı Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Seyir halindeki tıra arkadan çarptı: 2 yaralı

NEVŞEHİR - Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza gece saatlerinde 15 Temmuz Mahallesi, Şifa köprüsü alt geçidinde meydana geldi. Sürücüsü tespit edilemeyen 50 ABK 716 plakalı Opel marka araç, seyir halindeyken önünde seyreden 45 ACV 571 plakalı tıra arkadan çarpı. Çarpmanın etkisi ile tırın dorsesine saplanan otomobilde bulunan iki kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkartılan yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Araç içerisinde bulunan alkol şişeleri dikkatlerden kaçmadı. Kaza yapan aracın yoldan kaldırılmasından sonra yol tekrar trafiğe açıldı.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Asım Çapacı - 3. Sayfa

Nevşehir Tragger 3. Sayfa Haberler

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