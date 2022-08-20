Son dakika haberleri! Seyir halinde lastiği patlayan otomobil kaldırıma çarptı: 1 yaralı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haber... Zonguldak'ın Devrek ilçesinde seyir halinde lastiği patlayan otomobil kaldırıma çarptı. Zonguldak'ın Devrek ilçesinde seyir halinde lastiği patlayan otomobil kaldırıma çarptı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'ın Devrek İlçesi Uzunçay Mevkiinde meydana gelen trafik kazasında sürücü A.K. idaresindeki 67 NL 955 plakalı aracın lastiğinin patlaması neticesinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile ana yol üzerindeki kaldırıma çarpması sonucunda meydana gelen kazada sürücü A.K. hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla yaralı Devrek Devlet Hastanesinde tedavi alınırken, meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı - ZONGULDAK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Zonguldak 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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